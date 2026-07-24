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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung vs Arema FC: Igor Tolic Dipaksa Memutar Otak

Jumat, 24 Juli 2026 – 18:46 WIB
Persib Bandung vs Arema FC: Igor Tolic Dipaksa Memutar Otak - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung dipastikan tidak tampil dalam skuad terbaik saat menghadapi Arema FC pada laga perdana Piala Presiden 2026.

Menurut jadwal, duel Persib vs Arema akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (25/7/2026).

Maung Bandung harus kehilangan sejumlah pemain penting yang sedang menjalankan tugas bersama Timnas Indonesia.

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Sejumlah Pemain Inti Absen

Absennya para pemain tersebut membuat pelatih Igor Tolic harus menyiapkan alternatif sejak awal turnamen pramusim dimulai. Meski begitu, dia memastikan timnya tetap siap memberikan perlawanan maksimal.

"Kami sudah mempersiapkan yang terbaik di dalam latihan untuk bertanding di Piala Presiden ini meskipun masih kehilangan beberapa pemain," ucap mantan asisten Bojan Hodak itu.

Deretan nama yang tidak bisa memperkuat Persib ialah Sandy Walsh, Eliano Reijnders, Thom Haye, Saddil Ramdani, Beckham Putra Nugraha, Ragnar Oratmangoen, hingga sang kapten Marc Klok.

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Ketujuh pemain itu saat ini tengah mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk menghadapi Piala AFF 2026.

Mariano Peralta Masih Harus Menunggu

Persib juga belum dapat memainkan rekrutan anyarnya, Mariano Peralta. Pemain asal Argentina tersebut masih belum bergabung dengan skuad sehingga belum memungkinkan diturunkan pada pertandingan pertama Piala Presiden 2026.

Persib Bandung dipastikan tidak tampil dalam skuad terbaik saat menghadapi Arema FC pada laga perdana Piala Presiden 2026.

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TAGS   Persib  Persib Bandung  Arema  Igor Tolic  Piala Presiden 2026 
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