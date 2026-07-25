Persib Bandung vs Arema FC: Reuni Emosional Adam Alis

jpnn.com - Adam Alis dipastikan merasakan atmosfer berbeda ketika Persib Bandung menjamu Arema FC pada laga pembuka Grup A Piala Presiden 2026.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Arema akan digelar di tadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7/2026).

Di balik ambisi membawa Maung Bandung meraih kemenangan, Adam Alis juga akan kembali berhadapan dengan klub yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya.

Nostalgia Adam Alis dengan Arema FC

Bagi Adam, duel tersebut bukan sekadar pertandingan pramusim. Kenangan ketika membela Arema FC masih melekat kuat, termasuk saat ikut mengantarkan Singo Edan menjuarai Piala Presiden 2017.

Tak hanya itu, laga nanti juga mempertemukannya kembali dengan dua pemain yang sebelumnya menjadi rekan setim di Persib, yakni Alfeandra Dewangga dan Robi Darwis. Kini, keduanya berada di kubu lawan dan siap menghadang langkah Maung Bandung.

"Pasti saya juga banyak mengenal teman-teman lama di Arema karena saya juga sebelumnya pernah main di sana dan di Piala Presiden juga ikut menyumbangkan piala juga (2017)," ucap Adam.

Tak Mengubah Target

Meski diwarnai nuansa nostalgia, Adam memastikan tidak ingin larut dalam kenangan. Fokusnya kini sepenuhnya tertuju pada target membawa Persib membuka turnamen dengan hasil positif.

Menurutnya, duel melawan Arema diperkirakan berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama sedang memanfaatkan turnamen ini sebagai ajang mematangkan persiapan sebelum kompetisi resmi bergulir.