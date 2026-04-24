Persib Bandung vs Arema: Ucapan Bojan Hodak Ini Bisa Jadi Alarm

jpnn.com - Persib Bandung bersiap menghadapi partai penting melawan Arema FC pada pekan ke-29 BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Arema akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4/2026) malam WIB.

Meski bermain di kandang sendiri, Pelatih Persib Bojan Hodak enggan jemawa.

Juru taktik asal Kroasia itu menilai Singo Edan tetap menyimpan potensi ancaman serius yang tak boleh dianggap enteng, terutama dari sisi agresivitas serangan.

"Pertandingan nanti tidak akan berjalan mudah. Arema punya kualitas pemain yang bagus dan performa mereka juga solid. Serangan mereka sangat berbahaya," jelasnya.

Di sisi lain, kepercayaan diri Persib Bandung tetap terjaga.

Bermain di hadapan publik sendiri menjadi modal penting untuk memburu kemenangan sekaligus menjaga posisi di puncak klasemen sementara.

"Kami tampil di kandang sendiri. Harapannya stadion dipenuhi suporter."