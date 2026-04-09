JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung vs Bali United: Bojan Hodak Bawa Kabar Baik, tapi Belum Sepenuhnya Aman

Kamis, 09 April 2026 – 05:08 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak membagikan kabar baik dari timnya menjelang duel kontra Bali United pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Bali United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026).

Kabar menggembirakan datang dari sesi latihan terakhir.

Sejumlah pemain yang sebelumnya absen kini sudah kembali mengikuti program latihan ringan di Lapangan Pendamping GBLA.

Hodak menegaskan bahwa sesi tersebut lebih difokuskan untuk pemulihan seusai pertandingan sebelumnya.

"Kami baru kembali berlatih setelah laga terakhir, jadi fokusnya pemulihan."

"Intensitasnya ringan dan semua pemain sudah berkumpul," jelas pelatih asal Kroasia itu.

Meski demikian, belum semua pemain langsung menjalani latihan penuh.

Kabar baik menghampiri Persib Bandung sebelum menghadapi Bali United di GBLA. Beberapa pemain kunci kembali, tetapi situasi tim belum sepenuhnya aman.

TAGS   Persib  Persib Bandung  Bali United  Bojan Hodak  Super League 
