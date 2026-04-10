Persib Bandung vs Bali United: Bojan Hodak Ungkap Ancaman Tersembunyi

Jumat, 10 April 2026 – 16:00 WIB

jpnn.com - Persib Bandung bersiap menghadapi ujian berat saat menjamu Bali United pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Bali United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026).

Pelatih Persib Bojan Hodak asuhnya tidak menganggap remeh kekuatan lawan.

Hodak menilai Bali United datang dengan momentum positif yang bisa menjadi ancaman serius.

Kemenangan telak 6-1 atas PSBS Biak di laga sebelumnya diyakini membuat kepercayaan diri tim berjuluk Serdadu Tridatu itu meningkat tajam.

"Laga sebelumnya (melawan PSBS, red) mereka menang telak. Hal seperti itu pasti memberi dorongan mental."

"Ditambah lagi, mereka memiliki kualitas pemain yang bagus dan selalu menyulitkan setiap lawan," jelasnya.

Pelatih asal Kroasia itu menegaskan bahwa Bali United bukan hanya berbahaya dari satu sisi permainan saja.