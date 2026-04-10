Persib Bandung vs Bali United, Marc Klok tak Gentar

jpnn.com - KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan menjamu Bali United pada pertandingan pekan ke-27 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/4).

Gelandang Persib Bandung Marc Klok optimistis timnya mampu meraih kemenangan. "Musim ini, pertama kali kita menang di Bali, semoga kita punya track record yang sangat baik di Bandung lawan mereka," kata Klok di Bandung, Kamis. (9/4).

Gelandang Timnas Indonesia hasil naturalisasi itu juga tidak gentar dengan performa Bali United di penampilan terakhir mereka yang mampu melumat PSBS Biak dengan 6-1.

Menurut Klok, hasil itu tidak bisa dijadikan tolok ukur kekuatan Bali United, terlebih lawan yang mereka kalahkan dengan skor telak itu adalah tim juru kunci klasemen sementara Super League.

“Kami tidak tahu itu karena kekuatan Bali atau kelemahan lawannya, tetapi kami tetap harus mewaspadai semuanya," ungkapnya

Lebih lanjut Klok menegaskan Persib harus fokus meraih kemenangan tanpa memandang lawan, mengingat persaingan menuju gelar juara musim ini sangat ketat.

Klok secara matematis menghitung Persib membutuhkan setidaknya lima atau enam kemenangan lagi untuk mewujudkan mimpi triruntun gelar juara kasta tertinggi liga Indonesia. “Akan tetapi, kami fokus satu per satu pertandingan," katanya.

Terlepas dari situasi Bali United, Klok memilih untuk tetap mengingatkan rekan-rekannya agar fokus menjaga konsistensi meraih tiga poin di setiap laga yang tersisa untuk menjaga peluang juara tetap terbuka tanpa terpengaruh hasil dari para pesaing terdekat di klasemen.