JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persib Bandung vs Bangkok United: Bojan Hodak Minta Bobotoh Lakukan Ini

Selasa, 09 Desember 2025 – 17:31 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak dan pemain Marc Klok dalam konferensi pers pralaga AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Bangkok United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (9/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Puluhan ribu suporter Persib Bandung diprediksi bakal memenuhi stadion saat menjamu Bangkok United FC dalam laga AFC Champions League Two (ACL 2).

Pertandingan penentu itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (10/12/2025) malam. 

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan kehadiran suporter selalu menjadi energi tambahan bagi para pemain. Yel-yel yang dinyanyikan Bobotoh—suporter Persib—diyakini memberi tekanan untuk tim tamu. 

"Saya rasa selalu menyenangkan bermain di stadion yang penuh," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga di Stadion GBLA, Selasa (9/12). 

Hodak mencontohkan laga melawan Borneo FC, ketika tim tamu mulai kesulitan dan tertekan di babak kedua. Secara tidak langsung, kehadiran Bobotoh membantu Persib mengamankan kemenangan.

"Bisa dilihat di pertandingan melawan Borneo, ketika banyak suporter yang berada di belakang kami, bisa dilihat di babak kedua Borneo mulai down dan kami bisa memastikan keunggulan," ujarnya. 

Menurut Hodak, kehadiran suporter di stadion memberikan magis tersendiri bagi tim. Atmosfer kemenangan terasa ketika puluhan ribu Bobotoh memenuhi tribune.

"Saya selalu katakan, setiap stadion dipenuhi suporter, itu memberikan dorongan kepada pemain untuk memperlihatkan hal yang lebih, membuat sesuatu untuk melampaui kemampuan terbaiknya," ungkapnya. 

