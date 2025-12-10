Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persib Bandung vs Bangkok United: Marc Klok Punya Rencana Besar

Rabu, 10 Desember 2025 – 06:06 WIB
Persib Bandung vs Bangkok United: Marc Klok Punya Rencana Besar - JPNN.COM
Gelandang sekaligus kapten Persib Bandung Marc Klok. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung bersiap menghadapi laga pemungkas Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) dengan menjamu klub Thailand Bangkok United.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Bangkok United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (10/12/2025) malam WIB.

Persib sejatinya hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke 16 besar ACL 2.

Pertandingan Penting Bagi Persib

Namun, bagi kapten Persib Marc Klok, tak ada tawar menawar di pertandingan nanti. 

Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu menegaskan seluruh pemain mengusung target kemenangan demi memastikan hasil terbaik di hadapan Bobotoh -suporter Persib-.

"Saya rasa pertandingan besok (hari ini, red) akan berjalan seru dan menghibur. Ini laga yang sangat penting untuk Persib, juga Indonesia," ucap pemain bernomor punggung 23 itu.

Tak Ada Tawar Menawar, Tiga Poin Jadi Target

Lebih lanjut, Klok menegaskan tidak ada ruang untuk kompromi dalam duel krusial tersebut. 

Dia memastikan semua pemain siap mengerahkan kemampuan terbaik demi mewujudkan target besar yang telah dipatok sejak awal fase grup.

Kapten Persib Bandung Marc Klok memiliki rencana besar saat menjamu Bangkok United pada laga terakhir fase grup AFC Champions League Two.

