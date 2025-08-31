Persib Bandung vs Borneo FC Ditunda! Bojan Hodak Siapkan Rencana, Apa Itu?

jpnn.com - Duel Persib Bandung melawan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-4 BRI Super League 2025/26 dipastikan batal digelar sesuai jadwal.

I.League resmi menunda laga yang seharusnya berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (24/8/2025), dengan alasan situasi keamanan di wilayah Jawa Barat belum kondusif.

Bojan Hodak Siapkan Rencana

Penundaan ini tak membuat Maung Bandung berdiam diri. Pelatih Persib Bojan Hodak langsung menyiapkan opsi lain demi menjaga kondisi tim.

Juru taktik asal Kroasia itu membuka kemungkinan menggelar pertandingan internal agar ritme permainan anak asuhnya tidak terganggu.

"Kalau tidak ada pertandingan resmi, kami akan tetap bermain di internal. Minimal pemain tetap mendapatkan atmosfer bertanding," kata Hodak.

Bojan Hodak Pantau Kondisi Dua Pemain Baru

Selain menjaga kebugaran tim, Hodak juga memberi perhatian khusus pada dua pemain barunya, Federico Barba dan Thom Haye.

Barba, bek asal Italia yang sempat terganggu masalah perut, kini mulai berlatih normal. Hodak menyebut kehadiran eks pemain Como 1907 itu penting untuk memperkuat kedalaman lini belakang Persib.

"Bek tengah adalah posisi yang paling rentan cedera dan terkena larangan bermain. Jadi, saya butuh tambahan pemain berkualitas, dan Barba bisa memberi itu,” ucapnya.