Persib Bandung Vs Borneo FC: Pernyataan Keras dari Lefundes

Kamis, 04 Desember 2025 – 16:11 WIB

jpnn.com - BANDUNG - Arsitek Borneo FC Fabio Lefundes bak mengirim pesan buat siapa pun yang meragukan kekuatan tim yang dia racik.

Menjelang bentrok dengan Persib Bandung pada laga tunda pekan ke-4 Super League di GBLA, Jumat (5/12) malam WIB, Borneo FC mendapat sorotan.

Kekalahan perdana Pesut Etam -julukan Borneo FC, musim ini yang didapat dari Bali United membuat banyak orang mempertanyakan situasi tim.

Lefundes mengatakan dirinya pengin kekalahan itu menjadi lecutan motivasi.

"Sejak saya lahir, orang-orang sudah meragukan apa yang bisa saya lakukan. Namun, saya suka ketika mereka meragukan kami, karena akan memotivasi kami untuk makin menunjukkan kekuatan kami," tutur Lefundes di laman klub.

Dia menjelaskan, saat ini Borneo FC sudah mengumpulkan 33 poin dari 12 pertandingan.

Fakta bahwa Borneo FC memenangi sebelas laga sebelumnya adalah bukti adanya kepercayaan diri yang tinggi untuk selalu maksimal dalam usahanya.

Lefundes pun bak menantang pihak yang meragukan kualitas timnya.