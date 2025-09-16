Persib Bandung vs Lion City Sailors: Beckham Putra Beri Janji Manis untuk Bobotoh

jpnn.com - Aura optimisme menyelimuti skuad Persib Bandung jelang laga perdana Grup G AFC Champions League Two (ACL Two) 2025/26.

Bintang Persib Beckham Putra menegaskan timnya tak ingin sekadar menjadi peserta, melainkan hadir sebagai penantang serius di kancah Asia.

Ujian Perdana Persib di ACL Two

Pertandingan melawan Lion City Sailors di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (18/9/2025), akan menjadi ujian perdana Maung Bandung.

Bagi Beckham, duel melawan klub asal Singapura itu menjadi momentum pembuktian sekaligus kesempatan untuk melupakan kegagalan musim lalu.

"Ini kesempatan besar. Musim lalu kami belum bisa bicara banyak di Asia, tetapi sekarang kami harus lebih siap."

"ACL Two musim lalu harus dijadikan pelajaran agar kami bisa lebih baik dan menang di setiap pertandingan karena levelnya berbeda dari Super League," ucap pemain yang karib disapa Etam itu.

Pemain Baru Mengangkat Level Tim

Kehadiran amunisi baru dalam skuad racikan Bojan Hodak juga membuat keyakinan Beckham makin kuat. Dia melihat Persib memiliki fondasi lebih solid untuk bersaing.

"Tim sekarang terasa lebih komplet. Ada pemain baru yang bisa jadi tambahan kekuatan, dan itu membuat kami lebih percaya diri menatap kompetisi ini," ungkap pemain bernomor punggung tujuh itu.