Persib Bandung vs Lion City Sailors: Sikap Realistis dan Optimistis Bojan Hodak

Kamis, 18 September 2025 – 04:26 WIB

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tidak menutup mata terhadap tantangan besar yang menanti timnya saat menjamu Lion City Sailors pada laga pembuka Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.

Pertandingan melawan klub Singapura itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (18/9/2025) malam WIB.

Ujian Berat Bagi Persib

Bojan Hodak menilai duel ini akan menjadi ujian nyata bagi Persib. Dia mengakui Lion City Sailors tampil lebih kuat dibanding musim lalu dan berstatus sebagai finalis ACL Two 2024/25.

"Laga ini jelas tidak akan mudah. Bermain di kandang tentu memberi semangat tambahan, tetapi tetap saja akan menjadi pertandingan yang berat," ujar Hodak.

Bobotoh Jadi Pembeda

Meski begitu, Hodak menegaskan timnya tidak akan gentar. Pelatih asal Kroasia itu percaya anak asuhnya mampu memberikan penampilan terbaik setelah melalui persiapan matang.

Apalagi, Persib akan tampil di depan ribuan suporter setianya, Bobotoh.

Pada musim lalu, Persib sempat membuktikan bisa mengimbangi bahkan menaklukkan Lion City Sailors.

Setelah bermain imbang 1-1 di Bandung, Marc Klok dan kolega sukses mencuri kemenangan 3-2 di Singapura.