Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung vs Lion City Sailors: Sikap Realistis dan Optimistis Bojan Hodak

Kamis, 18 September 2025 – 04:26 WIB
Persib Bandung vs Lion City Sailors: Sikap Realistis dan Optimistis Bojan Hodak - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tidak menutup mata terhadap tantangan besar yang menanti timnya saat menjamu Lion City Sailors pada laga pembuka Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.

Pertandingan melawan klub Singapura itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (18/9/2025) malam WIB.

Ujian Berat Bagi Persib

Bojan Hodak menilai duel ini akan menjadi ujian nyata bagi Persib. Dia mengakui Lion City Sailors tampil lebih kuat dibanding musim lalu dan berstatus sebagai finalis ACL Two 2024/25.

Baca Juga:

"Laga ini jelas tidak akan mudah. Bermain di kandang tentu memberi semangat tambahan, tetapi tetap saja akan menjadi pertandingan yang berat," ujar Hodak.

Bobotoh Jadi Pembeda

Meski begitu, Hodak menegaskan timnya tidak akan gentar. Pelatih asal Kroasia itu percaya anak asuhnya mampu memberikan penampilan terbaik setelah melalui persiapan matang.

Apalagi, Persib akan tampil di depan ribuan suporter setianya, Bobotoh.

Baca Juga:

Pada musim lalu, Persib sempat membuktikan bisa mengimbangi bahkan menaklukkan Lion City Sailors.

Setelah bermain imbang 1-1 di Bandung, Marc Klok dan kolega sukses mencuri kemenangan 3-2 di Singapura.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tidak menutup mata terhadap tantangan besar yang menanti timnya saat menjamu Lion City Sailors

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Bojan Hodak  Persib  Lion City Sailors  AFC Champions League  ACL 2 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp