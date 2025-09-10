Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung vs Persebaya Surabaya: Pangeran Biru Siapkan Jawaban untuk Bobotoh

Rabu, 10 September 2025 – 20:14 WIB
Persib Bandung vs Persebaya Surabaya: Pangeran Biru Siapkan Jawaban untuk Bobotoh - JPNN.COM
Skuad Persib Bandung. Foto: Persib

jpnn.com - Persib Bandung bertekad mengakhiri tren kurang apik pada pekan awal BRI Super League 2025/26.

Sejauh ini, Pangeran Biru hanya mampu meraih empat poin dari tiga pertandingan, sebuah catatan yang belum sesuai dengan ekspektasi Bobotoh.

Kesempatan untuk bangkit datang pada pekan kelima saat Persib menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (12/9/2025).

Baca Juga:

Persib Bertekad Bangkit

Laga ini diprediksi sarat gengsi sekaligus jadi ujian penting bagi skuad asuhan Bojan Hodak.

Gelandang Persib Rosembergne “Berguinho” da Silva menilai jeda kompetisi FIFA Matchday memberi ruang untuk memperbaiki kelemahan tim.

Menurutnya, seluruh pemain kini berada dalam kondisi lebih solid, baik dari segi fisik maupun kekompakan di lapangan.

Baca Juga:

"Jeda kompetisi ini sangat membantu kami untuk membenahi hal-hal yang sebelumnya berjalan kurang baik. Kami semua yakin kemenangan akan kembali datang," ucap pemain impor asal Brasil itu.

Beri Jawaban untuk Bobotoh

Berguinho menambahkan komposisi tim musim ini tergolong ideal dengan kombinasi pemain lokal dan asing yang makin padu.

Persib Bandung akan menjamu Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Super League.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Persebaya Surabaya  Persib vs Persebaya  Bobotoh  Super League 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp