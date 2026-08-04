Persib Bandung vs Persija Jakarta: Balsa Sekulic Akui Macan Kemayoran Berbahaya, tetapi

Selasa, 04 Agustus 2026 – 12:10 WIB

jpnn.com - Persib Bandung tak menutup mata terhadap kekuatan Persija Jakarta menjelang semifinal Piala Presiden 2026.

Meski mengakui kualitas sang rival, penyerang Balsa Sekulic menegaskan Maung Bandung tetap membidik satu tempat di partai final.

Duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8/2026).

Persib Mewaspadai Persija

Sekulic menyebut Macan Kemayoran merupakan tim yang memiliki kualitas di berbagai lini sehingga Persib tidak boleh kehilangan fokus sepanjang pertandingan.

Meski demikian, striker asal Montenegro itu menegaskan Persib juga memiliki modal yang cukup untuk mengatasi tekanan dari tim ibu kota.

"Persija adalah tim yang kuat dan memiliki kualitas yang sangat baik. Namun, kami juga percaya dengan kemampuan yang ada di tim ini."

"Saya harap kami bisa mengamankan tiket ke final," ucapnya.

Persib Punya Modal Penting

Setelah menuntaskan fase grup dengan hasil sempurna, Persib memperoleh waktu lebih panjang untuk memulihkan kondisi pemain.