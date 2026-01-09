Persib Bandung vs Persija Jakarta: Beckham Putra Kirim Sinyal Penting, Apa Itu?

Jumat, 09 Januari 2026 – 05:44 WIB

jpnn.com - Beckham Putra mengirim sinyal penting menjelang duel sarat gengsi antara Persib Bandung vs Persija Jakarta pada pekan ke-17 BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1/2026).

Beckham Putra Siap Kembali Perkuat Persib

Menjelang laga tersebut, Beckham mengindikasikan kesiapannya untuk kembali tampil setelah sempat diragukan akibat cedera.

Sebelumnya, pemain yang karib disapa Etam itu mengalami cedera saat Persib menghadapi Persik Kediri di Stadion Brawijaya pada 5 Januari 2026.

Kini, proses pemulihan berjalan positif dan membuka peluang besar bagi Beckham untuk kembali merumput di laga klasik akhir pekan ini.

Beckham menegaskan dirinya siap tampil habis-habisan demi membantu Persib meraih kemenangan di hadapan Bobotoh.

Baca Juga: Pengamanan Berlapis hingga Sterilisasi Dilakukan Menjelang Laga Persib Vs Persija

"Ya, antusiasmenya hampir sama saja seperti pertandingan sebelumnya. Yang terpenting kami bisa memenangkan pertandingan di momen ini," ucap pemilik empat caps di Timnas Indonesia itu.

Beckham Putra Tak Gentar Hadapi Persija

Selain kesiapan fisik, Beckham juga menyinggung tekanan besar yang selalu hadir ketika Persib berhadapan dengan Persija.