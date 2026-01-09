Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung vs Persija Jakarta: Beckham Putra Kirim Sinyal Penting, Apa Itu?

Jumat, 09 Januari 2026 – 05:44 WIB
Persib Bandung vs Persija Jakarta: Beckham Putra Kirim Sinyal Penting, Apa Itu? - JPNN.COM
Winger Persib Bandung Beckham Putra. Foto: Persib.

jpnn.com - Beckham Putra mengirim sinyal penting menjelang duel sarat gengsi antara Persib Bandung vs Persija Jakarta pada pekan ke-17 BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1/2026).

Beckham Putra Siap Kembali Perkuat Persib

Menjelang laga tersebut, Beckham mengindikasikan kesiapannya untuk kembali tampil setelah sempat diragukan akibat cedera.

Baca Juga:

Sebelumnya, pemain yang karib disapa Etam itu mengalami cedera saat Persib menghadapi Persik Kediri di Stadion Brawijaya pada 5 Januari 2026.

Kini, proses pemulihan berjalan positif dan membuka peluang besar bagi Beckham untuk kembali merumput di laga klasik akhir pekan ini.

Beckham menegaskan dirinya siap tampil habis-habisan demi membantu Persib meraih kemenangan di hadapan Bobotoh.

Baca Juga:

"Ya, antusiasmenya hampir sama saja seperti pertandingan sebelumnya. Yang terpenting kami bisa memenangkan pertandingan di momen ini," ucap pemilik empat caps di Timnas Indonesia itu.

Beckham Putra Tak Gentar Hadapi Persija

Selain kesiapan fisik, Beckham juga menyinggung tekanan besar yang selalu hadir ketika Persib berhadapan dengan Persija.

Beckham Putra mengirim sinyal penting menjelang duel sarat gengsi antara Persib Bandung vs Persija Jakarta pada pekan ke-17 BRI Super League.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Beckham Putra  Persib  Persija Jakarta  Persib vs Persija  Super League 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp