JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung vs Persija Jakarta: Generasi Baru Macan Kemayoran Turun Tangan?

Rabu, 07 Januari 2026 – 09:22 WIB
Skuad Persija Jakarta dalam sebuah pertandingan BRI Super League. Foto: Persija.

jpnn.com - Beberapa pemain muda Persija Jakarta siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi Persib Bandung pada laga lanjutan BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1/2026).

Pemain Muda Persija Jadi Sorotan Jelang Duel Panas kontra Persib

Meski tim belum lengkap karena absennya sejumlah pemain inti, generasi baru Macan Kemayoran justru mencuri perhatian setelah tampil menentukan pada laga sebelumnya melawan Persijap Jepara.

Persib dipandang sebagai lawan yang memiliki kualitas dan konsistensi tinggi, terlebih dengan status mereka sebagai kampiun Liga 1 dua musim terakhir.

Namun, kekuatan itu tidak membuat mental pemain Persija ciut.

Generasi Baru Persija Tunjukkan Kepercayaan Diri

Beberapa pemain muda bahkan menganggap laga di GBLA menjadi ujian berharga untuk mengukur karakter dan kesiapan mereka di level tertinggi.

Aditya Warman menilai Persib sebagai tim dengan organisasi permainan yang solid.

Meski demikian, pemuda berusia 20 tahun itu menegaskan fokus utamanya bukan pada siapa lawan yang dihadapi, melainkan bagaimana kontribusi yang bisa diberikan saat dipercaya turun ke lapangan.

