Persib Bandung vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Dihantam Masalah Ini

Selasa, 06 Januari 2026 – 18:15 WIB

jpnn.com - Persija Jakarta akan bertamu ke markas Persib Bandung pada lanjutan BRI Super League dengan kondisi yang belum sepenuhnya ideal.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (11/1/2026).

Tim Pelatih Lakukan Penyesuaian Strategi

Absennya beberapa nama penting membuat Persija berada dalam situasi menantang, terutama karena pertandingan ini digelar di markas Persib dan sarat tekanan.

Baca Juga: 26 Ribu Tiket Big Match Persib vs Persija Ludes Terjual

Kendati demikian, Pelatih Persija Mauricio Souza menegaskan timnya tetap melakukan persiapan secara menyeluruh.

"Di minggu ini kami akan mulai mempelajari Persib. Kami sudah tahu kualitas dan investasi besar yang mereka lakukan."

"Ada beberapa pemain tim nasional juga di sana," ucap pelatih asal Brasil itu.

Baca Juga: Antusiasme Tak Terbendung Menjelang Persib Bandung vs Persija Jakarta

Persija Bertandang ke Markas Persib dengan Komposisi Belum Ideal

Pada laga ini, Macan Kemayoran dipastikan kehilangan Fabio Calonego dan Ryo Matsumura yang masih harus menjalani sanksi Komite Disiplin (Komdis) PSSI.

Selain itu, Gustavo Almeida belum bisa diturunkan karena masih menjalani proses pemulihan cedera.