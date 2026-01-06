Persib Bandung vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Dihantam Masalah Ini
jpnn.com - Persija Jakarta akan bertamu ke markas Persib Bandung pada lanjutan BRI Super League dengan kondisi yang belum sepenuhnya ideal.
Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (11/1/2026).
Tim Pelatih Lakukan Penyesuaian Strategi
Absennya beberapa nama penting membuat Persija berada dalam situasi menantang, terutama karena pertandingan ini digelar di markas Persib dan sarat tekanan.
Kendati demikian, Pelatih Persija Mauricio Souza menegaskan timnya tetap melakukan persiapan secara menyeluruh.
"Di minggu ini kami akan mulai mempelajari Persib. Kami sudah tahu kualitas dan investasi besar yang mereka lakukan."
"Ada beberapa pemain tim nasional juga di sana," ucap pelatih asal Brasil itu.
Persija Bertandang ke Markas Persib dengan Komposisi Belum Ideal
Pada laga ini, Macan Kemayoran dipastikan kehilangan Fabio Calonego dan Ryo Matsumura yang masih harus menjalani sanksi Komite Disiplin (Komdis) PSSI.
Selain itu, Gustavo Almeida belum bisa diturunkan karena masih menjalani proses pemulihan cedera.