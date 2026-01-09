Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung vs Persija Jakarta: Teja Paku Alam Tak Mau Terpeleset Lagi

Jumat, 09 Januari 2026 – 15:10 WIB
Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam sudah menyiapkan fokusnya untuk pertandingan melawan Persija Jakarta pada pekan ke-17 BRI Super League.

Menurut jadwal, laga Persib vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1/2026).

Teja ingin segera bangkit setelah hasil mengecewakan melawan Persik Kediri.

Pada laga sebelumnya, Persib harus puas bermain imbang 1-1 dalam lawatannya ke markas tim berjuluk Macan Putih itu.

Pelajaran dari Pertandingan Melawan Persik

Teja menegaskan hasil imbang itu menjadi bahan evaluasi penting.

Fokusnya kini ialah tampil maksimal melawan Persija demi menjaga Persib tetap berada di papan atas.

"Ya, yang pasti kami harus terus belajar."

"Pertandingan sebelumnya kami kehilangan dua poin, kami harus memperbaiki untuk lebih fokus di pertandingan selanjutnya," ucap mantan kiper Sriwijaya FC itu.

TAGS   Persib  Persija  Teja Paku Alam  Persib vs Persija  Persib Bandung  Super League 
