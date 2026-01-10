Persib Bandung vs Persija Jakarta: Thom Haye Bicara Tekanan dan Gengsi

Sabtu, 10 Januari 2026 – 06:00 WIB

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Thom Haye menyambut laga bertajuk kontra Persija Jakarta pada pekan ke-17 BRI Super League dengan antusiasme tinggi.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1/2026).

Antusiasme Thom Haye Menjelang Persib vs Persija

Haye menegaskan kesiapannya tampil maksimal demi membawa Maung Bandung meraih hasil positif di hadapan Bobotoh -suporter Persib-.

Menurutnya, laga melawan Persija bukan sekadar soal tiga poin, tetapi juga menyangkut harga diri dan semangat kolektif tim.

"Menghadapi pertandingan krusial ini, saya merasa sangat bersemangat."

"Selalu terasa istimewa bermain dalam laga dengan energi dan atmosfer seperti itu. Saya benar-benar menantikan pengalaman ini," ucap Thom Haye.

Persib Siap Tampil Maksimal Demi Bobotoh

Pemain bernomor punggung 33 itu menilai duel menghadapi Macan Kemayoran memiliki pengaruh besar terhadap perjalanan Persib di Super League.

"Tentu saja, saya mendengar bahwa pertandingan Persib vs Persija merupakan salah satu rivalitas terbesar dalam sepak bola."