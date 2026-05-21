JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung vs Persijap Jepara: Eliano Reijnders Andalkan Kekuatan dari Tribune

Kamis, 21 Mei 2026 – 05:53 WIB
Eliano Reijnders saat menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung bersiap menuntaskan musim Super League 2025/26 dengan menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (23/5/2026).

Pertandingan Persib vs Persijap menjadi momen krusial bagi Maung Bandung yang tengah berada di ambang gelar juara.

Persib saat ini memimpin klasemen dengan koleksi 78 poin, unggul dua angka dari pesaing terdekatnya Borneo FC, yang duduk di posisi kedua.

Dengan satu pertandingan tersia, tambahan satu poin saja sudah cukup untuk memastikan trofi berada di Kota Kembang.

Meski berada dalam situasi menguntungkan, bek kiri Persib Eliano Reijnders menilai laga terakhir itu tidak boleh dianggap ringan.

Menurutnya, pertandingan kontra Persijap memiliki tekanan tersendiri karena statusnya sebagai duel penentu sekaligus penutup musim.

"Bagi kami, ini seperti laga final. Targetnya jelas, kami harus menang, dan setelah itu baru bisa merayakan bersama Bobotoh," ucap mantan pemain PEC Zwolle itu.

Eliano juga menekankan bahwa Persib tetap harus mewaspadai Persijap yang dinilainya berkembang cukup baik pada putaran kedua Super League.

