Persib Bandung vs Persik Kediri: Bojan Hodak Sedang 'Pusing', Kenapa?

jpnn.com - Persib Bandung siap menjamu Persik Kediri pada pekan ke-25 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3/2026) malam.

Pangeran Biru membawa misi meraih kemenangan untuk menjaga jarak dengan Persija Jakarta yang menempati peringkat kedua klasemen sementara.

Menjelang laga tersebut, Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan timnya justru dihadapkan pada masalah baru.

Bukan masalah serius, Hodak mengungkapkan timnya dalam kondisi terbaik.

Hampir seluruh pemain berada dalam kondisi bugar sehingga persaingan memperebutkan tempat di starting eleven menjadi sangat ketat.

Menurut Hodak, suasana ruang ganti Persib juga sedang berada dalam kondisi terbaik setelah rangkaian hasil positif yang diraih sepanjang musim ini.

Hal ini berdampak pada motivasi pemain yang meluap-luap saat latihan.

"Mereka terlihat sangat senang dan ingin bermain. Ini justru menjadi masalah bagi saya karena bingung menentukan siapa yang akan tampil di 11 pemain pertama," kata Hodak di Stadion GBLA, Jumat (6/3/2026).