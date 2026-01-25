Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung vs PSBS Biak: Pangeran Biru Tanpa Saddil Ramdani dan Eliano Reijnders

Minggu, 25 Januari 2026 – 19:02 WIB
Persib Bandung vs PSBS Biak: Pangeran Biru Tanpa Saddil Ramdani dan Eliano Reijnders
Para pemain Persib Bandung menjalani sesi pemanasan jelang laga perdana putaran kedua BRI Super League 2025/26 melawan PSBS Biak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (25/1/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung tampil dengan kekuatan berbeda saat menghadapi PSBS Biak pada pertandingan perdana putaran dua BRI Super League 2025/26.

Pelatih Persib Bojan Hodak menargetkan tiga poin saat tampil di hadapan pendukung sendiri.

Pada laga ini, tak ada nama Saddil Ramdani dan Eliano Reijnders yang biasanya menghiasi daftar susunan pemain.

Saddil masih menjalani pemulihan pascacedera yang dialaminya dalam sesi latihan, sedangkan pemain serbabisa Eliano Reijnders juga tak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning. 

Sebagai gantinya, Hodak memasang Berguinho dan Beckam Putra untuk mengisi posisi sayap, membantu Uilliam Barros di lini depan Persib. (mcr27/jpnn)

Daftar susunan pemain Persib Bandung vs PSBS Biak: 

Persib

Teja Paku Alam, Kakang Rudianto, Patricio Matricardi, Julio Cesar, Alfeandra Dewangga, Frans Putros, Marc Klok (C), Thom Haye, Berguinho, Uilliam Barros, Beckham Putra.

Subs: 

Daftar susunan pemain Persib Bandunh vs PSBS Biak. Dua pilar absen. Ada penggantinya.

