Persib Bandung vs PSM Makassar: Juku Eja tak Mau Ulang Kesalahan

Jumat, 26 Desember 2025 – 21:17 WIB
Persib Bandung vs PSM Makassar: Juku Eja tak Mau Ulang Kesalahan - JPNN.COM
Pemain PSM Makassar, Victor Dethan saat berlaga pada ajang Super League 2025/26 melawan Malut United di Stadion B.J. Habibie, Parepare. Foto: X/@PSM_Makassar

jpnn.com - PSM Makassar berupaya menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah menjelang laga melawan Persib Bandung pada laga tunda pekan kedelapan BRI Super League 2025/26.

Tim berjuluk Juku Eja itu datang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (27/12) dengan hasil minor seusai kalah 0-1 melawan Malut United.

Pelatih PSM Tomas Trucha berharap anak asuhnya bisa lebih tenang saat mendapatkan peluang di depan gawang.

“Kami menelan kekalahan karena memberikan peluang kepada lawan di awal laga untuk mencetak gol.”

“Selain itu, kami juga tidak bisa mengkonversi peluang-peluang yang kami miliki,” ujar pelatih asal Republik Ceko itu.

PSM Makassar juga berupaya tampil rapat dan disiplin dalam bertahan saat menghadapi Persib Bandung.

Di sisi lain, lini serang Maung Bandung tengah dalam kondisi terbaik. Striker Ramon Tanque mampu mencetak empat gol dalam empat laga.

Tomas Trucha berharap Yuran Fernandes dan kawan-kawan bisa disiplin dalam bertahan dan menciptakan serangan balik berbahaya untuk mencetak gol.

PSM Makassar berupaya membenahi penyelesaian akhir jelang laga melawan Persib Bandung, Sabtu (27/12) malam WIB

