Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persib Bandung vs Ratchaburi FC: Pangeran Biru Mengusung Amarah

Rabu, 18 Februari 2026 – 05:28 WIB
Persib Bandung vs Ratchaburi FC: Pangeran Biru Mengusung Amarah - JPNN.COM
Skuad Persib Bandung berlatih. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - Atmosfer panas mulai terasa menjelang laga Persib Bandung kontra Ratchaburi FC pada leg kedua 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Ratchaburi FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (18/2/2026) malam WIB.

Tertinggal agregat 0-3 dari leg pertama, Pangeran Biru -julukan Persib- tetap menatap laga ini dengan keyakinan penuh.

Baca Juga:

Tekanan besar justru dipandang sebagai pemantik semangat untuk membalikkan situasi di hadapan ribuan Bobotoh.

Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan bahwa kondisi mental para pemain berada dalam level yang tepat.

Dia menyebut kekecewaan usai kekalahan sebelumnya telah diolah menjadi dorongan kuat untuk tampil lebih baik.

Baca Juga:

"Rasa tidak puas muncul karena tim merasa seharusnya bisa berbuat lebih banyak pada laga pertama," ucap Hodak.

Juru taktik asal Kroasia itu melihat ruang ganti Persib telah melakukan evaluasi menyeluruh.

Atmosfer panas mulai terasa menjelang laga Persib Bandung kontra Ratchaburi FC pada leg kedua 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Ratchaburi FC  Persib Vs Ratchaburi FC  AFC Champions League Two 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp