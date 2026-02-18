Persib Bandung vs Ratchaburi: Statistik Memihak, tetapi Realitas Menantang Pangeran Biru

jpnn.com - Catatan kandang impresif menjadi modal penting Persib Bandung menjelang jumpa Ratchaburi FC pada leg kedua 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2).

Namun, rekor tersebut datang bersamaan dengan tantangan terberat musim ini, yakni membalikkan defisit tiga gol dari klub asal Thailand itu.

Menurut jadwal, partai krusial Persib vs Ratchaburi FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (18/2/2026) malam.

Sepanjang musim, Pangeran Biru -julukan Persib- nyaris tak tersentuh ketika bermain di hadapan pendukungnya sendiri.

Di kompetisi domestik, sepuluh laga kandang Super League selalu berakhir dengan kemenangan.

Adapun di ACL 2, Maung Bandung mencatat dua kemenangan dan satu hasil imbang dari tiga pertandingan di GBLA.

Tak hanya itu, lini pertahanan Persib juga menunjukkan konsistensi tinggi.

Sejak kemenangan 3-1 atas Borneo FC pada awal Desember, gawang yang dijaga Teja Paku Alam selalu bersih dalam empat laga kandang berikutnya