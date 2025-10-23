Persib Bandung vs Selangor FC: Saat Harga Diri dan Tiket Asia Jadi Taruhan

Kamis, 23 Oktober 2025 – 04:50 WIB

jpnn.com - Persib Bandung bersiap menghadapi wakil Malaysia, Selangor FC, dalam laga krusial Grup G AFC Champions League Two 2025/26.

Menurutu jadwal, pertandingan Persib vs Selangor FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/10/2025) malam WIB.

Pertandingan ini menjadi momen penting bagi Pangeran Biru untuk menjaga asa lulus ke fase knock out.

Di bawah sorotan lampu GBLA, Persib menatap laga ini dengan tekad penuh untuk meraih kemenangan kedua di ACL 2.

Motivasi Tinggi Persib

Kapten Persib Marc Klok menegaskan timnya datang dengan motivasi tinggi.

Pemain naturalisasi Timnas Indonesia menyebut laga kontra Selangor FC bukan sekadar perebutan tiga poin, melainkan pembuktian konsistensi Pangeran Biru di kancah internasional.

"Saya pikir, ini akan menjadi pertandingan bagus. Senang kami bisa bermain lagi di Bandung."

"Pertandingan ini sangat penting buat kami karena semua tahu target musim ini ialah lolos dari fase grup," ucap Klok.