JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Vs Semen Padang, Almeida Bilang Semua Berubah

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 08:32 WIB
Pelatih Semen Padang Eduardo Almeida. Foto: diambil dari ligaindonesiabaru

jpnn.com - BANDUNG – Semen Padang FC menantang tuan rumah Persib Bandung pada pekan ke-1 BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (9/8) sore WIB.

Pelatih Semen Padang FC Eduardo Almeida mengatakan laga itu tak akan mudah buat timnya, lantaran mereka bertamu ke markas tim juara bertahan.

"Laga perdana musim baru ini penuh tantangan. Persib membuat banyak perubahan dalam tim, tentu saja kami juga banyak perubahan. Jadi, kami bertanding dengan tidak saling tahu kekuatan satu sama lain,” kata Almeida.

"Persib mungkin punya keuntungan, karena ikut Piala Presiden 2025. Kami hanya punya dua laga uji coba. Mungkin di situasi ini, mereka lebih siap. Namun, para pemain kami sudah bekerja keras dan berlatih setiap hari dan siap menunjukkan yang terbaik,” imbuhnya.

Almeida juga menyebutkan, pada laga pertama biasanya banyak tim belum di posisi maksimal. 

“Kami mencoba membuat pertandingan yang bagus untuk dapat poin," kata mantan Pelatih Arema FC itu.

Laga Persib Bandung Vs Semen Padang di BRI Super League hadir sore nanti. Jangan ketinggalan.

