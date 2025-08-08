Persib Bandung vs Semen Padang: Marcilio Ungkap Kekuatan dari Tribune

jpnn.com - Pemain anyar Persib Bandung Wiliam Moreira Da Silva Marcilio sangat menantikan laga kontra Semen Pada pada laga perdana BRI Super League musim 2025/26.

Persib dijadwalkan menjamu Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Sabtu (9/8/2025).

Bagi Marcilio, pertandingan ini bukan hanya menjadi debut resminya di hadapan publik Bandung, tetapi juga momen penting untuk membangun koneksi emosional dengan para pendukung setia, Bobotoh.

Ajak Bobotoh Penuhi Stadion

Marcilio menegaskan dirinya tidak ingin berjuang sendirian di atas lapangan. Pemain asal Brasil itu mengajak Bobotoh—suporter setia Persib—untuk hadir langsung di stadion.

Menurut Marcilio, dukungan Bobotoh menjadi sumber kekuatan tambahan bagi skuat Maung Bandung.

"Saya telah mendapat keistimewaan bisa bermain dengan dukungan Bobotoh di tribun dan saya pun tahu bagaimana kehadiran mereka berdampak kepada permainan."

"Energi itu, berasal dari mereka yang memberi tekanan kepada lawan dan mendorong kami untuk selalu maju ke depan di sepanjang pertandingan," ucap mantan pemain Arema FC itu.

Bobotoh Pikat Hati Marcilio

Pemain asal Brasil itu menyebut atmosfer yang diciptakan Bobotoh menjadi salah satu alasan utama dirinya memilih bergabung Persib.