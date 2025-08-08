Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung vs Semen Padang: Marcilio Ungkap Kekuatan dari Tribune

Jumat, 08 Agustus 2025 – 04:45 WIB
Persib Bandung vs Semen Padang: Marcilio Ungkap Kekuatan dari Tribune - JPNN.COM
Salah satu pemain baru Persib Bandung Wiliam Moreira Da Silva Marcilio. Foto: persibcoid

jpnn.com - Pemain anyar Persib Bandung Wiliam Moreira Da Silva Marcilio sangat menantikan laga kontra Semen Pada pada laga perdana BRI Super League musim 2025/26.

Persib dijadwalkan menjamu Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Sabtu (9/8/2025).

Bagi Marcilio, pertandingan ini bukan hanya menjadi debut resminya di hadapan publik Bandung, tetapi juga momen penting untuk membangun koneksi emosional dengan para pendukung setia, Bobotoh.

Baca Juga:

Ajak Bobotoh Penuhi Stadion

Marcilio menegaskan dirinya tidak ingin berjuang sendirian di atas lapangan. Pemain asal Brasil itu mengajak Bobotoh—suporter setia Persib—untuk hadir langsung di stadion.

Menurut Marcilio, dukungan Bobotoh menjadi sumber kekuatan tambahan bagi skuat Maung Bandung.

"Saya telah mendapat keistimewaan bisa bermain dengan dukungan Bobotoh di tribun dan saya pun tahu bagaimana kehadiran mereka berdampak kepada permainan."

Baca Juga:

"Energi itu, berasal dari mereka yang memberi tekanan kepada lawan dan mendorong kami untuk selalu maju ke depan di sepanjang pertandingan," ucap mantan pemain Arema FC itu.

Bobotoh Pikat Hati Marcilio

Pemain asal Brasil itu menyebut atmosfer yang diciptakan Bobotoh menjadi salah satu alasan utama dirinya memilih bergabung Persib.

Pemain anyar Persib Bandung Wiliam Moreira Da Silva Marcilio sangat menantikan laga kontra Semen Pada pada laga perdana BRI Super League musim 2025/26.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  William Marcilio  Persib  Persib vs Semen Padang  Super League 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp