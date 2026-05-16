Persib Bandung vs Tekanan Juara, Marc Klok Tegaskan Satu Hal Penting Ini

Sabtu, 16 Mei 2026 – 11:46 WIB

jpnn.com - Persib Bandung memasuki fase paling krusial menjelang penutupan BRI Super League 2025/26.

Dua pertandingan tersisa akan menentukan nasib apakan Maung Bandung bisa mengangkat trofi sekaligus mencatat hattrick juara Liga Indonesia.

Saat ini, persaingan di papan atas masih sangat sengit. Persib dan Borneo FC Samarinda sama-sama mengoleksi 75 poin.

Namun, Persib berhak berada di posisi pertama karena unggul head to head atas tim berjuluk Pesut Etam itu.

Gelandang Persib Marc Klok memastikan seluruh pemain memahami betul pentingnya dua laga terakhir musim ini.

Fokus penuh diarahkan ke laga terdekat, yakni menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026).

"Kami sangat antusias menghadapi situasi ini. Namun, fokus kami tetap sama seperti biasanya, yaitu menghadapi satu pertandingan demi satu pertandingan."

"Kami tahu betapa besarnya arti pertandingan melawan PSM," ucap kapten Persib itu.