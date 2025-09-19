Close Banner Apps JPNN.com
Persib Bandung Waspadai Arema FC, Bojan Hodak Siapkan Strategi Kejutan di Malang

Jumat, 19 September 2025 – 14:06 WIB
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Seusai ditahan imbang Lion City Sailors, Persib Bandung langsung mengalihkan perhatian ke laga tandang kontra Arema FC pada pekan keenam BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Arema vs Persib akan digelar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Senin (22/9/2025).

Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan bahwa kondisi fisik pemain menjadi fokus utama sebelum bertolak ke Malang.

"Kami akan melihat kondisi para pemain. Siapa yang fit dan siapa yang butuh istirahat akan sangat menentukan," ucapnya.

Kejutan untuk Arema

Hodak tak menutup kemungkinan untuk melakukan rotasi di pertandingan nanti untuk menyikapi jadwal padat yang menghantui timnya.

"Arema merupakan tim yang berbeda (dari Lion City Sailors). Gaya permainan mereka tidak sama. Rotasi mungkin dilakukan agar bisa meraih hasil maksimal di Malang," ujar Hodak.

Masalah Persib Bandung

Pelatih asal Kroasia itu juga menyoroti performa Persib yang masih belum stabil.

Menurutnya, meski sempat mendominasi lawan, Persib kerap kehilangan konsentrasi di menit-menit akhir pertandingan. Hal tersebut menjadi evaluasi penting menjelang lawatan ke markas Singo Edan.

