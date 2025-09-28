Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Belum Belajar? Kesalahan Berulang Jadi Biang Kekalahan Lawan Persita 

Minggu, 28 September 2025 – 07:59 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung harus menelan kekecewaan setelah pulang dengan tangan hampa saat bertandang ke markas Persita Tangerang di Stadion I Wayan Dipta, Bali, Minggu (27/9/2025) malam.

Persib kalah 1-2 setelah gol Javlon Guseynov (42’) dan Esal Sahrul (90+2’) memastikan Persita meraih poin penuh. Adapun satu-satunya gol Persib dicetak Beckham Putra (90+9’).

Laga pekan ke-7 ini juga diwarnai kegagalan Luciano Guaycochea atau Lucho dalam mengeksekusi penalti di babak pertama.

Kesempatan memimpin lebih awal hilang setelah tendangan penaltinya berhasil dibaca kiper Persita.

Pengakuan Bojan Hodak

Seusai pertandingan, Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui Persita tampil lebih baik dari timnya.

Hodak juga menyinggung penyebab kekalahan Persib, yakni kegagalan menuntaskan penalti.

Penyebab Kekalahan Persib

Situasi ini, kata Hodak, sama seperti saat Persib bermain imbang di markas PSIM Yogyakarta, ketika dua penalti gagal dikonversi menjadi gol.

"Tidak banyak yang bisa disampaikan. Kembali, kami gagal penalti."

Reaksi Bojan Hodak usai tim Persib Bandung kalah 2-1 saat melawan Persita Tangerang. Singgung kegagalan penalti.

