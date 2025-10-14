Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Belum Full Team Menjelang Jumpa PSBS, Bojan Hodak Tetap Pede Karena Ini

Selasa, 14 Oktober 2025 – 10:09 WIB
Persib Belum Full Team Menjelang Jumpa PSBS, Bojan Hodak Tetap Pede Karena Ini - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung terus mematangkan tim menjelang menghadapi PSBS Biak pada pekan kesembilan BRI Super League 2025/26 di Stadion Maguwoharjo Sleman, Jumat (17/10/2025).

Meski belum bisa tampil dengan kekuatan penuh, Pelatih Persib Bojan Hodak memastikan anak asuhnya tetap fokus menatap laga penting tersebut.

Persiapan Berjalan Baik

Selama sepekan terakhir, Pangeran Biru telah menuntaskan program peningkatan kondisi fisik dan kini mengalihkan fokus ke latihan taktik serta strategi permainan.

Baca Juga:

"Persiapan berjalan baik. Pekan lalu kami tingkatkan kondisi fisik, pekan ini waktunya fokus pada taktik," ujar Bojan Hodak.

Tujuh Pemain Absen

Dalam sesi latihan terkini, Persib masih belum diperkuat tujuh pemain yang tengah memperkuat tim nasional, yakni Marc Klok, Beckham Putra, Thom Haye, Eliano Reijnders, Frans Putros, Kakang Rudianto, dan Robi Darwis.

Sementara itu, kiper Adam Przybek juga absen karena gangguan pencernaan.

Baca Juga:

Meski begitu, Hodak memastikan kondisi tim tetap solid. Pelatih asal Kroasia itu bahkan menilai absennya beberapa pemain inti justru membuka kesempatan bagi pemain lain untuk menunjukkan kualitasnya.

"Kami akan lihat kondisi mereka saat kembali," tandasnya.

Persib Bandung terus mematangkan tim menjelang menghadapi PSBS Biak pada pekan kesembilan BRI Super League 2025/26

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Bojan Hodak  Persib Bandung  Super League  PSBS 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp