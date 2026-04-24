Persib Belum Pernah Imbang di Kandang, tetapi Arema FC Tak Sekadar Datang

jpnn.com - BANDUNG - Pelatih Arema FC Marcos Santos mengatakan laga tandang timnya melawan Persib Bandung pada pekan ke-29 Super League di Stadion GBLA, Jumat (24/4) malam merupakan ujian yang tepat di saat pasukannya sedang dalam kepercayaan diri tinggi.

Santos memastikan timnya dalam kondisi siap tempur. Dia telah mempersiapkan tim dengan baik.

"Kami datang dengan dua kemenangan, jadi, itu memberikan motivasi. Namun, ini adalah pertandingan besar, melawan tim yang kembali bersaing untuk gelar, mengejar hattrick juara liga," kata pelatih asal Brasil itu.

"Para pemain siap dan juga sudah menyadari pentingnya pertandingan ini,” imbuhnya.

Menurutnya, tantangan terbesar datang dari kekuatan Persib di kandang (lihat klasemen kandang Super League di atas).

Rekor sempurna 14 kemenangan dari 14 laga menjadi bukti dominasi Maung Bandung musim ini di kompetisi kasta tertinggi Indonesia.

“Mereka bahkan belum pernah imbang di sini. Ini tim yang sangat kuat, dengan pelatih berpengalaman yang sudah memasuki musim ketiga dan berhasil meraih gelar bersama Persib,” ujar Santos.