Persib Belum Pernah Menang 4-0 Musim Ini, Berat

jpnn.com - BANDUNG - Persib si Maung Bandung punya pekerjaan besar dan berat di leg kedua 16 Besar AFC Champions League atau ACL Two, Rabu (18/2).

Saat itu, Persib dijadwalkan menjadi tuan rumah buat Ratchaburi FC (Thailand) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Pada leg pertama di kandang Ratchaburi FC, Persib kalah tiga gol tanpa balas, 0-3, pada Rabu (11/2).

Itu artinya, Persib harus bermain luar biasa gila di GBLA pekan depan demi tiket perempat final. Kudu mencetak gol cepat, banyak, dan berharap tak kebobolan.

Perhitungannya, untuk mengejar 0-3, Persib paling tidak harus unggul empat gol atau lebih.

Atau, minimal mencetak tiga gol lebih dahulu agar kedudukan imbang dan bisa berlanjut ke perpanjangan waktu dan seterusnya.

Faktanya, Persib musim ini (laga kompetitif) baru sekali mencetak tiga gol tanpa kebobolan, yakni saat menang dari PSBS Biak 3-0.

Persib juga pernah mencetak tiga gol, tetapi kemasukan satu gol (3-1 vs Borneo FC di Super League) dan mencetak tiga gol, tetapi kemasukan dua gol (3-2 vs Selangor di ACL Two)