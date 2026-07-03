Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persib Belum Puas Datangkan Sandy Walsh, Bakal Ada Rekrutan yang Bikin Kaget Jakarta

Jumat, 03 Juli 2026 – 11:30 WIB
Persib Belum Puas Datangkan Sandy Walsh, Bakal Ada Rekrutan yang Bikin Kaget Jakarta - JPNN.COM
Umuh Muchtar. FOTO: Amjad/JPNN

jpnn.com, BANDUNG - Desas-desus Mariano Peralta bergabung dengan klub Persib Bandung kian berembus kencang.

Setelah dikabarkan gagal merapat ke tim rival, Persija Jakarta, isu berembus bila winger asal Argentina itu bakal berseragam Maung Bandung.

Pemain terbaik Super League 2025/26 itu kini berstatus bebas transfer setelah meninggalkan Borneo FC di akhir musim kemarin. 

Baca Juga:

Dalam situs Transfermarkt, peluang merapatnya Peralta ke Persib sebesar 87 persen.

Sebelumnya, Persib mengumumkan perekrutan pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh.

Sandy dikontrak jangka panjang oleh Persib sebagai investasi tim di masa depan, dan mengingat Pangeran Biru yang akan bertarung di empat kompetisi.

Baca Juga:

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar mengungkapkan timnya masih menyimpan kejutan lain dalam perburuan pemain. 

Bukan tidak mungkin, pemain yang ditunggu-tunggu Bobotoh, seperti Peralta, bergabung dengan Persib. 

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Haji Umuh siapkan kejutan di bursa transfer pemain.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Sandy Walsh  Mariano Peralta  Borneo FC  Umuh Muchtar 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp