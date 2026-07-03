Persib Belum Puas Datangkan Sandy Walsh, Bakal Ada Rekrutan yang Bikin Kaget Jakarta

jpnn.com, BANDUNG - Desas-desus Mariano Peralta bergabung dengan klub Persib Bandung kian berembus kencang.

Setelah dikabarkan gagal merapat ke tim rival, Persija Jakarta, isu berembus bila winger asal Argentina itu bakal berseragam Maung Bandung.

Pemain terbaik Super League 2025/26 itu kini berstatus bebas transfer setelah meninggalkan Borneo FC di akhir musim kemarin.

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Dalam situs Transfermarkt, peluang merapatnya Peralta ke Persib sebesar 87 persen.

Sebelumnya, Persib mengumumkan perekrutan pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh.

Sandy dikontrak jangka panjang oleh Persib sebagai investasi tim di masa depan, dan mengingat Pangeran Biru yang akan bertarung di empat kompetisi.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar mengungkapkan timnya masih menyimpan kejutan lain dalam perburuan pemain.

Bukan tidak mungkin, pemain yang ditunggu-tunggu Bobotoh, seperti Peralta, bergabung dengan Persib.