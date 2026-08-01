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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persib Berharap Semifinal Piala Presiden Digelar di Bandung

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 04:50 WIB
Persib Berharap Semifinal Piala Presiden Digelar di Bandung - JPNN.COM
Pelatih Persib Igor Tolic dalam konferensi pers pascalaga di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (31/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jpnn.com, BANDUNG - Venue semifinal dan final Piala Presiden 2026 masih belum ditentukan.

Sementara sejauh ini, baru Persib dan Arema FC yang dipastikan melaju ke babak semifinal.

Kepastian itu diraih setelah Persib mengalahkan Tampines Rovers FC 1-0, dan Arema FC melibas DPMM FC 2-0.

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Pelatih Persib Igor Tolic berharap pertandingan semifinal bisa dilaksanakan di Bandung, seperti sekarang.

Menurutnya, statusnya sebagai juara Grup A menguntungkan timnya dari segi venue pertandingan.

"Kita ada dua grup dan kami menjuarai grup. Jadi seharusnya kami tetap bermain di kandang," kata Igor dalam konferensi pers pascalaga di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (31/7/2026) malam.

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Igor menjelaskan situasi ini sama ketika mereka lolos ke Championship. Tim juara grup akan tampil di kandang, dan lawan tampil berstatus away. 

"Ketika kita melawan Persija di Bandung, kita bermain di Bandung. Ketika kita bermain jika kita menjadi peringkat kedua di grup dan Persebaya nomor satu, kita yang akan pergi bermain di Persebaya, semuanya normal," ungkapnya.

Berstatus juara Grup A, Persib berharap pertandingan semifinal Piala Presiden digelar di Bandung.

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TAGS   Persib  Persib Bandung  Piala Presiden  Bandung 
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