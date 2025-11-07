Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persib Berjaya di Malaysia, Bojan Hodak Ungkap Momen Game Changer  

Jumat, 07 November 2025 – 05:20 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: persib.co.id

jpnn.com - Persib Bandung berpesta di Stadion MBPJ Petaling Jaya setelah mengalahkan tuan rumah Selangor FC pada leg kedua AFC Champions League Two (ACL 2), Kamis (6/11) malam.

Tuan rumah sempat unggul lebih dulu, berkat dua gol yang tercipta di babak pertama. Gol cepat Chrigor Mosaes dan gol bunuh diri Patricio Matricardi menit ke-17. 

Setelah tertinggal 2-0, Persib bisa membalikkan kedudukan menjadi 2 - 3 berkat gol Andrew Jung dan brace Adam Alis. 

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui, di babak pertama anak asuhnya masih mencari ritme permainan. Terlebih, Selangor rupanya terus melakukan penyerangan ke lini pertahanan mereka. 

Pemain kehilangan fokus di 10 menit pertama, dan tampil tanpa agresivitas. 

"Kami memulai dengan tidak fokus ke permainan, kami memulai pertandingan tanpa agresivitas. Jadi bagi saya, ketinggalan 0-2 itu tentunya hasil yang buruk dan setelah 30 menit kami mulai bisa bermain," kata Hodak dalam konferensi pers pascalaga.

Faktor lainnya ialah cuaca yang lebih panas dari Bandung, sehingga pemain perlu adaptasi.

Namun, kata Hodak, pemecah kebuntuan adalah ketika gol Andrew Jung di mulut gawang yang tak bisa diselamatkan kiper lawan. 

Persib Bandung berhasil mengalahkan Selangor FC dengan skor dramatis 3 - 2. Pelatih Bojan Hodak bicara begini.

