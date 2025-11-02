Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Beruntung Melawan 10 Pemain Bali United, Cek Klasemen

Minggu, 02 November 2025 – 09:50 WIB
Persib Beruntung Melawan 10 Pemain Bali United, Cek Klasemen
Bali United vs Persib Bandung pada pekan ke-11 Super League di Gianyar. Foto: IG baliunitedfc

jpnn.com - GIANYAR - Peramu Persib Bandung Bojan Hodak mengaku timnya beruntung setelah Bali United harus bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-69 laga kedua tim pada pekan ke-11 Super League di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (1/11) malam.

Sebelum kartu merah tersebut, Bali United dan Persib Bandung sama-sama tampil agresif, memaksa kiper masing-masing tim jatuh bangun.

Satu-satunya gol dalam laga itu dicetak penyerang Persib Andrew Jung pada menit ke-84.

Hodak mengatakan bahwa atmosfer pertandingan cukup bagus dan kedua tim bermain baik.

Dia mengaku diuntungkan dengan kartu merah Mirza Mustafic pada babak kedua.

"Hingga babak kedua permainan masih 50-50. Setelah Bali United dapat kartu merah, kami bisa memanfaatkannya dengan menciptakan banyak peluang dan akhirnya menjadi gol," kata Hodak.

Kemenangan dari Bali United membuat Persib Bandung hanya berjarak satu poin dari Persija di klasemen Super League.

TAGS   Persib  klasemen Super League  Bali United  Super League  Bojan Hodak 
