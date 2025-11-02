Persib Beruntung Melawan 10 Pemain Bali United, Cek Klasemen

Minggu, 02 November 2025 – 09:50 WIB

jpnn.com - GIANYAR - Peramu Persib Bandung Bojan Hodak mengaku timnya beruntung setelah Bali United harus bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-69 laga kedua tim pada pekan ke-11 Super League di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (1/11) malam.

Sebelum kartu merah tersebut, Bali United dan Persib Bandung sama-sama tampil agresif, memaksa kiper masing-masing tim jatuh bangun.

Satu-satunya gol dalam laga itu dicetak penyerang Persib Andrew Jung pada menit ke-84.

Baca Juga: Johnny Ungkap Penyebab Kekalahan Bali United dari Persib

Hodak mengatakan bahwa atmosfer pertandingan cukup bagus dan kedua tim bermain baik.

Baca Juga: Catatan Julio Cesar setelah Persib Mengalahkan Bali United

Dia mengaku diuntungkan dengan kartu merah Mirza Mustafic pada babak kedua.

"Hingga babak kedua permainan masih 50-50. Setelah Bali United dapat kartu merah, kami bisa memanfaatkannya dengan menciptakan banyak peluang dan akhirnya menjadi gol," kata Hodak.