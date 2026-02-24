Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib & Borneo FC Keok di Kandang Malut United, Persija?

Selasa, 24 Februari 2026 – 09:41 WIB
Persib & Borneo FC Keok di Kandang Malut United, Persija? - JPNN.COM
Duo Persija Alaaeddine Ajaraie (atas) dan Emaxwell Souza. Foto: ileague

jpnn.com - JAKARTA - Juru Taktik Persija Jakarta Mauricio Souza merasa laga timnya di kandang Malut United pada pekan ke-23 Super League, di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Selasa (24/2) malam bakal menjadi pertandingan yang sangat sulit buat pasukannya.

Persija datang ke Kie Raha, kandang yang membuat Malut United menjadi salah satu tim yang paling mengerikan musim ini.

Persib Bandung dan Borneo FC kalah dari Malut United di Ternate. Persib tunduk 0-2, Borneo FC takluk 2-3.

"Saya selalu bilang setiap pertandingan punya ceritanya sendiri. Apa yang terjadi di masa lalu tetap di masa lalu. Kami harus membangun cerita positif untuk tim ini," ujar Mauricio.

"Mereka (Malut United) tim yang berkualitas, tetapi kami juga." 

"Ini akan menjadi pertandingan besar. Kami sangat menghormati tim lawan, tetapi kami datang ke sini untuk mencapai target kami di kompetisi," imbuhnya.

Pada pertemuan di putaran pertama, di Jakarta, Persija dan Malut United bermain imbang 1-1. (il/jpnn)

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

