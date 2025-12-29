Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Buka Mitra Store di Garut, Bobotoh Tumpah Ruah Sambut Julio Cesar & Patricio Matricardi

Senin, 29 Desember 2025 – 17:17 WIB
Persib Buka Mitra Store di Garut, Bobotoh Tumpah Ruah Sambut Julio Cesar & Patricio Matricardi - JPNN.COM
Dua pemain asing Persib, Patricio Matricardi (kiri) dan Julio Cesar (kanan) dalam pembukaan Persib store di Garut, Minggu (28/12/2025). Foto: doc. Persib

jpnn.com - Persib Bandung terus berupaya memperluas jangkauan ritel resminya di wilayah Jawa Barat.

Setelah Sukabumi, Cianjur, dan Tasikmalaya, klub kebanggaan Bobotoh itu kini membuka mitra Persib Store keempat yang berlokasi di Kabupaten Garut.

Berlokasi di Jalan Terusan Pembangunan, Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, ribuan Bobotoh antusias menyambut grand opening Persib Store yang digelar pada Minggu (28/12/2025).

Pembukaan mitra Persib Store ini turut dimeriahkan kehadiran dua pemain asing Persib Bandung, Julio Cesar dan Patricio Matricardi.

Kedua legiun asing tersebut tampak menikmati kebersamaan dengan Bobotoh yang telah lama menantikan kehadiran mereka. Bukan di stadion, kali ini Julio dan Matricardi hadir di tengah ratusan Bobotoh dengan jarak yang begitu dekat.

Bagi Patricio Matricardi, momen ini menjadi pengalaman pertamanya menghadiri grand opening Persib Store. Pemain asal Argentina itu mengaku takjub dan tidak menyangka antusiasme Bobotoh begitu besar.

Dia pun menyambut positif pembukaan mitra Persib Store di Garut karena dinilai dapat mendukung perkembangan klub.

"Saya senang berada di sini. Ini bagus untuk klub karena bisa melakukan ekspansi dan terus berkembang. Ini juga sangat baik karena orang-orang bisa datang ke sini untuk membantu klub dengan membeli kaus atau merchandise,” kata Matricardi, dikutip Senin (29/12).

Persib resmi membuka mitra store keempat di Garut. Ribuan Bobotoh memadati lokasi dan antusias bertemu Julio Cesar dan Patricio Matricardi.

