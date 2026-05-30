Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Buka Suara soal Sanksi FIFA, Terkait Kasus Daisuke Sato  

Sabtu, 30 Mei 2026 – 14:48 WIB
Persib Buka Suara soal Sanksi FIFA, Terkait Kasus Daisuke Sato   - JPNN.COM
Ilustrasi Persib Bandung. Foto: persib

jpnn.com - Persib Bandung buka suara terkait sanksi FIFA berupa larangan mendaftarkan pemain baru atau transfer ban yang dijatuhkan kepada klub.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan menegaskan bahwa manajemen sudah mengetahui dan mengikuti proses perkara tersebut sejak awal.

Menurut Adhitia, sanksi yang dijatuhkan FIFA tidak berkaitan dengan tunggakan gaji pemain maupun pengabaian hak-hak pemain seperti yang beredar di publik.

Baca Juga:

Dia menjelaskan keputusan tersebut berasal dari satu perkara spesifik terkait penyelesaian terminasi kontrak mantan pemain Persib, Daisuke Sato, pada 2023.

"Perlu kami jelaskan bahwa keputusan tersebut berasal dari satu perkara spesifik yang berkaitan dengan penyelesaian terminasi kontrak mantan pemain Persib, Daisuke Sato, pada tahun 2023," kata Adhitia dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2026).

Adhitia menegaskan Persib tetap menjalankan tata kelola klub secara profesional dengan memenuhi seluruh kewajiban kontraktual serta mematuhi regulasi di tingkat nasional maupun internasional.

Baca Juga:

Saat ini, manajemen tengah menyelesaikan kewajiban yang menjadi bagian dari keputusan FIFA tersebut serta menuntaskan proses administratif yang dibutuhkan.

Setelah kewajiban itu dipenuhi, Persib akan melanjutkan proses sesuai mekanisme FIFA agar status larangan registrasi pemain dapat ditinjau kembali.

Persib Bandung menjelaskan sanksi FIFA yang melarang registrasi pemain baru. Hukuman itu terkait penyelesaian terminasi kontrak Daisuke Sato.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Sanksi FIFA  Persib Sanksi FIFA  Sanksi Persib 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp