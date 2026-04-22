Persib Butuh Bobotoh Lawan Arema FC, Bojan Hodak Ajak Penuhi Stadion

Rabu, 22 April 2026 – 13:23 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengirim pesan kepada Bobotoh untuk saatnya memenuhi tribun ketika menghadapi Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Di tengah ketatnya persaingan menuju gelar, dukungan penuh suporter dinilai bisa menjadi pembeda krusial bagi Maung Bandung.

Persib baru saja mengalami hasil imbang dramatis 2-2 melawan Dewa United.

Baca Juga: 3 Ribu Personel Amankan Laga Panas Persib vs Arema

Bertanding di Stadion Internasional Banten, Senin (20/4/2026), Persib Bandung sempat berada dalam situasi genting. Laga yang seharusnya bisa menjadi batu loncatan berubah jadi ujian mental.

Dua gol bersarang dan dua gol balasan menciptakan drama yang menguras emosi. Namun bagi Hodak, satu poin bukan akhir segalanya.

Dengan koleksi 65 poin, Persib memang masih bertengger di puncak klasemen, tetapi jarak yang hanya terpaut dua angka dari Borneo FC membuat posisi mereka jauh dari kata aman. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat singgasana runtuh seketika.

“Kami harus tetap tenang. Fokus pada permainan sendiri. Ini momen krusial,” ujar Hodak.

Situasi ini membuat setiap laga tersisa terasa seperti final. Tidak ada ruang untuk lengah dan kehilangan poin.