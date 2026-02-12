Persib Butuh Dukungan Bobotoh, Sergio Castel Singgung Spirit Real Madrid

jpnn.com, BANDUNG - Striker anyar Persib Sergio Castel harus menjalani debut pahitnya. Laga perdananya dengan tim berjuluk Maung Bandung berakhir dengan kekalahan telak atas Ratchaburi FC.

Asa Persib untuk bisa lolos dari babak knock-out AFC Champions League Two (ACL 2) pun terbilang berat.

Sebab, mereka harus membalasnya dengan skor yang sama atau lebih saat main di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada leg kedua.

Castel mengungkapkan dia dan rekan-rekannya kecewa atas hasil yang diraih tim. Pemain sudah bekerja keras, tetapi Ratchaburi masih terlalu tangguh untuk dikalahkan.

"Ini hal yang terburuk saya rasa, kami tidak bermain dengan sangat baik. Tapi tidak apa-apa, kami masih memiliki laga leg kedua dan mencoba untuk bisa lolos," kata Castel, Kamis (12/2).

Pesepakbola asal Spanyol itu masih optimistis, timnya bisa membalikkan keadaan. Apalagi mereka bakal tampil dengan dukungan penuh dari puluhan ribu pendukungnya.

Dia pun meminta kepada Bobotoh--julukan suporter Persib--untuk jangan pesimis. Datang ke stadion dan berikan dukungan penuh kepada Persib.

Kehadiran suporter di stadion nanti, dipastikan akan memberikan tekanan mental kepada lawan yang datang, termasuk Ratchaburi FC.