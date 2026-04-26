JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib dalam Tekanan, Bhayangkara FC Jadi Ujian Kebangkitan Maung Bandung

Minggu, 26 April 2026 – 17:02 WIB
Luciano Guaycochea dan Federico Barba menjalani sesi latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (26/4/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung langsung tancap gas melakukan persiapan menjelang laga melawan Bhayangkara FC pada lanjutan BRI Super League

Marc Klok cum suis tengah dalam kondisi tertekan setelah gagal menaklukkan Arema FC pada pertandingan yang digelar di rumah sendiri, akhir pekan kemarin. 

Skor kacamata kontra Singo Edan menjadi hal mengecewakan buat Persib karena bisa menghambat misi perburuan hattrick juara. 

Pagi tadi, skuad Persib menjalani latihan recovery pasca hasil imbang kemarin. Seluruh penggawa, baik yang diturunkan atau tidak, menerima menu latihan berbeda. 

"Kami libur kemarin, jadi hari ini masih sedikit pemulihan. Pemain yang menjadi starter menjalani latihan recovery dan pemain yang tidak tampil mendapat latihan ekstra, semuanya baik," kata Pelatih Persib, Bojan Hodak saat ditemui seusai memimpin latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (26/4/2026). 

Hodak menuturkan pemain kesulitan saat melawan Arema FC. Hal itu terbukti dengan puluhan tembakan ke gawang, tetapi tidak ada satu pun yang bisa menjebol gawang klub asal Malang itu. 

"Mereka mengerti bahwa hal tersulit dalam sepak bola ialah mencetak gol. Semua aspek lainnya oke, fisik kami bagus, cara berlari, taktik kami juga bagus. Kami membuat 29 tembakan ke gawang, tetapi yang kurang hanyalah gol," ujarnya. 

"Jika Anda mencetak gol, tidak akan ada yang berkomentar negatif, semua orang akan bilang itu pertandingan yang luar biasa," lanjutnya. 

