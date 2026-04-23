Persib Dalam Tekanan, Ini Respons Santai Bojan Hodak Menjelang Jumpa Arema

Kamis, 23 April 2026 – 15:39 WIB

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi ujian penting saat menjamu Arema FC pada laga pekan ke-29 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Persib vs Arema akan digelar di tadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4/2026).

Laga ini cukup krusial bagi Maung Bandung untuk menjaga singgasana klasemen.

Persib saat ini masih memimpin di posisi pertama dengan 65 poin, tetapi hanya unggul dua angka dari Borneo FC di peringkat kedua.

Tekanan persaingan di papan atas membuat laga ini berpotensi berdampak besar pada posisi Persib.

Kegagalan meraih kemenangan bisa membuka peluang pergeseran di puncak klasemen.

Meski demikian, Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan timnya tidak berada dalam situasi tertekan.

Menurutnya, berada di posisi teratas justru menjadi keuntungan tersendiri bagi anak asuhnya.