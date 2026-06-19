Persib dan Federico Barba Resmi Berpisah

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung dan pemain asal Italia Federico Barba resmi berpisah. Manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) menyampaikan pengumuman perpisahan dengan Barba di akun official Persib di Instagram, Jumat (19/6).

Deputy CEO PT PBB Adhitia Putra Herawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi, profesionalisme, serta kontribusi yang telah diberikan Barba selama mengenakan seragam Persib.

Walaupun kebersamaan hanya berlangsung satu musim, Barba meninggalkan jejak yang berarti dalam perjalanan Persib.

"Hatur nuhun (terima kasih), Federico Barba. Terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusi yang telah diberikan untuk Persib. Dalam waktu yang relatif singkat, Barba mampu menunjukkan kualitas, karakter, dan profesionalisme yang membantu tim mencapai target besar musim ini," kata Adhitia dalam keterangannya.

Barba bergabung dengan Persib pada awal musim 2025/26 setelah menyelesaikan masa baktinya bersama FC Sion, klub asal Swiss.

Pemain kelahiran Roma, 1 September 1993 itu datang dengan pengalaman panjang berkarier di kompetisi Eropa dan langsung menjadi salah satu pilar penting di lini pertahanan Maung Bandung.

Sepanjang musim, pemain bernomor punggung 93 tersebut tampil konsisten dan memberikan kontribusi signifikan bagi tim.

Di kompetisi Super League, Barba mencatatkan 28 penampilan dan menyumbangkan lima gol, sebuah catatan impresif bagi seorang pemain bertahan.