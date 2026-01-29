Persib Dapat Kabar Baik Banget, Persis Harus Ekstra Waspada

Kamis, 29 Januari 2026 – 08:20 WIB

jpnn.com - BANDUNG - Persis Solo pantas menaikkan level waspada menjelang kedatangan raksasa dari Bandung bernama Persib.

Laskar Sambernyawa -julukan Persis, dijadwalkan menjamu Persib si Maung Bandung pada pekan ke-19 Super League di Stadion Manahan Surakarta, Sabtu (31/1).

Persis sudah membenahi pasukannya, yakni dengan merombak tim.

Baca Juga: Konsistensi Bek Persib Bandung Ini Bikin Bojan Hodak Terpikat

Namun, Persib si calon tamu juga punya kabar baik banget buat internal tim.

Dua penyerang mereka, yakni Ramon Tanque dan Andrew Jung pulih dari cedera.

Kedalaman stok lini depan Persib seperti itu bisa sangat membahayakan calon lawan, termasuk Persis Solo.

"Hal baik. Striker kami sudah kembali, Andrew Jung, Ramon Tanque. Sebelumnya mereka sempat cedera," tutur Pelatih Persib Bojan Hodak.

Hodak sempat mengungkap rasa tak puas dengan kemenangan terakhir timnya melawan PSBS Biak. Walau menang tipis 1-0, kreativitas tim di lini depan dianggap kurang.