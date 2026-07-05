Persib Datangkan Sosok Penting dari Eropa, Ada Tugas Berat Menanti

jpnn.com - Persib Bandung terus melengkapi kepingan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026/27.

Maung Bandung memperkenalkan wajah baru di jajaran staf pelatih dengan menunjuk Karlo Reinholz sebagai pelatih fisik menggantikan Miro Petric.

Kehadiran pria berkebangsaan Kroasia itu menjadi bagian dari langkah Persib memperkuat kualitas tim di luar lapangan.

Manajemen berharap sentuhan Reinholz mampu meningkatkan kebugaran pemain agar mampu tampil konsisten sepanjang musim.

Reinholz bukan sosok asing di sepak bola Eropa. Sebelum menerima pinangan Persib, pria kelahiran 1 Juni 1990 tersebut menjalankan tugas sebagai pelatih fisik Ludogorets Razgrad, klub papan atas Bulgaria.

Sebelumnya, dia juga sempat menangani aspek kebugaran pemain di dua klub besar Kroasia, yakni Dinamo Zagreb dan NK Osijek.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan penunjukan Reinholz bukan keputusan yang diambil secara instan.

Proses perekrutannya dilakukan setelah melalui pembahasan bersama pelatih kepala Igor Tolic.