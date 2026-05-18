JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib di Ambang Hattrick Juara, Igor Bicara soal Mental

Senin, 18 Mei 2026 – 09:48 WIB
Ilustrasi Persib Bandung. Foto: persib

jpnn.com - PAREPARE - Persib Bandung tinggal selangkah lagi mengunci gelar juara Super League 2025/2026 seusai menumbangkan PSM Makassar lewat drama menegangkan di menit akhir.

Kemenangan 2-1 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026) malam WIB, membuat Maung Bandung makin dekat dengan hattrick juara.

Sosok penentu kemenangan datang dari bek asal Brasil, Julio Cesar. Saat laga tampak akan berakhir imbang, Julio muncul sebagai pahlawan lewat sundulan maut pada menit 90+7 memanfaatkan sepak pojok Thom Haye.

Gol dramatis itu langsung membungkam publik tuan rumah sekaligus menjaga mimpi Persib untuk kembali berpesta gelar.

Sebelumnya, Persib lebih dulu unggul melalui Thom Haye pada menit ke-33 setelah memanfaatkan umpan silang Berguinho. Namun, PSM sempat membuat pertandingan memanas usai Yuran Fernandes mencetak gol penyeimbang di babak kedua.

Meski mendapat tekanan hebat dari PSM, Persib kembali menunjukkan mental juara.

Asisten pelatih Igor Tolic menegaskan timnya sudah terbiasa bertarung hingga detik terakhir demi mengamankan kemenangan penting.

"Di akhir laga, kami sudah terbiasa dengan situasi seperti ini dalam tiga tahun terakhir. Kami terus bermain sampai detik terakhir dan biasanya kami bisa mencetak gol lalu menang," ujar Igor Tolic seusai laga.

Persib Bandung berpeluang meraih hattrick juara seusai mengalahkan PSM Makassar.

TAGS   Persib  Super League  Persib Bandung  Igor Tolic 
