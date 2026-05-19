JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Fokus Laga Kontra Persijap, Igor Tolic: Tidak Ada Pembahasan Perayaan Juara

Selasa, 19 Mei 2026 – 21:40 WIB
Persib Bandung di ambang juara BRI Super League. Foto: Persib.

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung mematangkan persiapan melawan Persijap Jepara di pertandingan terakhir BRI Super League 2025/26.

Meski hampir dipastikan keluar sebagai kampiun Super League, Maung Bandung tetap serius menatap pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu nanti.

Asisten Pelatih Persib Bandung Igor Tolic mengatakan situasi ruang ganti pemain begitu menyenangkan pascakemenangan melawan PSM Makassar.

Namun, Igor menegaskan kini para pemain harus langsung fokus untuk menghadapi laga terakhir melawan Persijap Jepara.

Para pemain tidak boleh larut dalam euforia kemenangan atas PSM Makassar, karena masih tersisa satu pertandingan lagi yang bakal menjadi penentu.

"Ini pekan yang normal. Kami sudah melupakan pertandingan sebelumnya. Kami punya tiga sesi latihan. Hari ini pemulihan (recovery), besok latihan menyerang, bertahan, skema bola mati (set pieces), dan kami siap untuk pertandingan tersebut," kata Igor ditemui seusai memimpin sesi latihan di lapangan pendamping Stadion GBLA, Selasa (19/5).

Igor menegaskan perjuangan tim belum selesai. Masih ada 90 menit waktu normal dan injury time yang harus bisa mereka taklukkan.

Dia pun memastikan bahwa demi menjaga fokus pemain, tidak ada lagi pembahasan mengenai perayaan gelar juara selama pertandingan belum berjalan dan berakhir. Igor menegaskan apa pun bisa terjadi di lapangan. Para pemain harus berjuang seperti biasanya.

Persib Bandung diminta melupakan euforia kemenangan dan tetap fokus menatap laga terakhir melawan Persijap Jepara di GBLA.

